Сумчане просят построить велотрейлы вдоль Псла и Голубых озер Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных птицей.

«Уважаемая власть!

Мы живем в уникальном городе. Уникальность его заключается в том, что не каждый город может гордиться такой удивительной природой, и, что самое главное, ее доступностью. Ведь, находясь в любой точке города, при желании, можно просто выйти из подъезда и оказаться в удивительной красоты местах. Наш город также уже который год подряд показывает свою приверженность к велотранспорту, собирая тысячи людей на велоднях, однако нормальной и безопасной велоинфраструктуры так и не было сделано, к сожалению.

Через наш город протекает живописный Псел, у нас есть Голубые озера, однако их берега находятся в ужасном состоянии. Я предлагаю проект создания велотрейлов, которые бы проходили вдоль берегов. Предполагается, что летом трейл могут пользоваться велосипедисты, бегуны и все желающие, а зимой можно проложить лыжню. Трейлы могли бы стать отличной возможностью с пользой для здоровья проводить свободное после работы время, а также популяризировать комфортное и безопасное велосипедное движение в г. Сумы», - пишет автор петиции Петренко Игорь Александрович.

Подписать петицию можно здесь.