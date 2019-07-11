Сумчане просят построить велотрейлы вдоль Псла и Голубых озер

«Уважаемая власть!
Мы живем в уникальном городе. Уникальность его заключается в том, что не каждый город может гордиться такой удивительной природой, и, что самое главное, ее доступностью. Ведь, находясь в любой точке города, при желании, можно просто выйти из подъезда и оказаться в удивительной красоты местах. Наш город также уже который год подряд показывает свою приверженность к велотранспорту, собирая тысячи людей на велоднях, однако нормальной и безопасной велоинфраструктуры так и не было сделано, к сожалению.
Через наш город протекает живописный Псел, у нас есть Голубые озера, однако их берега находятся в ужасном состоянии. Я предлагаю проект создания велотрейлов, которые бы проходили вдоль берегов. Предполагается, что летом трейл могут пользоваться велосипедисты, бегуны и все желающие, а зимой можно проложить лыжню. Трейлы могли бы стать отличной возможностью с пользой для здоровья проводить свободное после работы время, а также популяризировать комфортное и безопасное велосипедное движение в г. Сумы», - пишет автор петиции Петренко Игорь Александрович.
Подписать петицию можно здесь.
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