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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30251

Сумчане просят построить велотрейлы вдоль Псла и Голубых озер

Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных птицей.

«Уважаемая власть!

Мы живем в уникальном городе. Уникальность его заключается в том, что не каждый город может гордиться такой удивительной природой, и, что самое главное, ее доступностью. Ведь, находясь в любой точке города, при желании, можно просто выйти из подъезда и оказаться в удивительной красоты местах. Наш город также уже который год подряд показывает свою приверженность к велотранспорту, собирая тысячи людей на велоднях, однако нормальной и безопасной велоинфраструктуры так и не было сделано, к сожалению.

Через наш город протекает живописный Псел, у нас есть Голубые озера, однако их берега находятся в ужасном состоянии. Я предлагаю проект создания велотрейлов, которые бы проходили вдоль берегов. Предполагается, что летом трейл могут пользоваться велосипедисты, бегуны и все желающие, а зимой можно проложить лыжню. Трейлы могли бы стать отличной возможностью с пользой для здоровья проводить свободное после работы время, а также популяризировать комфортное и безопасное велосипедное движение в г. Сумы», - пишет автор петиции Петренко Игорь Александрович.

Подписать петицию можно здесь.

Спорт Велотрейл Петиция
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«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
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«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
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16-50 - 70 грн.
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
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«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
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10:15—50 грн.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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