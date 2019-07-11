Конотопский атлет взял бронзу в Баку

23 июля воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М. Мамиашвили Артур Фельфнер стал бронзовым призером. Наш земляк показал третий результат в секторе для метания копья – 73,14 м.
Федерация легкой атлетики Украины проводит голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины июне 2019-го года....
Указом Президента Украины «О награждении государственными наградами Украины членов национальной сборной команды Украины на II Европейских играх» сразу 4 ордена...
13 июля в Сумах прошел 2nd Sumy Night Run 2019....
В субботу, 13 июля, копилка сборной Украины на Всемирной универсиаде в Неаполе пополнилась еще одной золотой медалью....
В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная летняя универсиада....