Конотопский атлет взял бронзу в Баку В Баку продолжается XV летний Юношеский европейский олимпийский фестиваль.

23 июля воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М. Мамиашвили Артур Фельфнер стал бронзовым призером. Наш земляк показал третий результат в секторе для метания копья – 73,14 м.