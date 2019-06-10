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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумское НПО реструктуризировало до 2030 года задолженность за электроэнергию на 167 миллионов

ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), к руководству которым в апреле вернулся экс-гендиректор Владимир Лукьяненко, заключило с "Сумыоблэнерго" договор на реструктуризацию задолженности за электроэнергию и согласовало соответствующий график погашения.

"Для завода это очень позитивный знак, так как этот договор позволяет рассчитываться и с долгами за электроэнергию, и с долгами по зарплатам, разумно распределяя средства", - отметили в пресс-службе.

Согласно данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий график погашения задолженности по договорам поставок э/э на сумму более 166,685 млн грн согласовал набсовет СНПО 23 июля.

В соответствии с договором, объединение обязуется погасить эту задолженность частями до 1 января 2030 года, начисление штрафных и финансовых санкций на задолженность прекращается с 1 января текущего года. Объединение освобождается от уплаты всех санкций, начисленных на указанный выше размер задолженности до 31 декабря 2018 года.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

Как сообщалось, в 2018 году чистый убыток Сумского НПО увеличился на 93,3% к 2017 году, до 2 млрд 158 млн грн, чистый доход от реализации сократился на 12,8% - до 759,8 млн грн.

Снижение объемов реализации в последние несколько лет на предприятии связывают в первую очередь с снижением экспорта в РФ и страны СНГ из-за политико-экономической ситуации, сокращением инвестпрограммы российского ОАО "Газпром" и политики этой страны по защите собственного производителя.

В то же время на предприятии сообщили, что портфель заказов на текущий год новым руководством сформирован, ведется работа над их выполнением.

"Львиная доля заказов - из Узбекистана. Также есть заказы из России, Украины, стран Ближнего Востока", - отметили в пресс-службе Сумского НПО.

Кроме того, для погашения задолженности по зарплате продаются, в частности, непроизводственные активы.

Как сообщалось, набсовет НПО с 22 апреля уволил с занимаемой должности гендиректора Алексея Цымбала, руководившего объединением с 2011 года, назначив руководителем предприятия экс-гендиректора В.Лукьяненко.

По состоянию на первый квартал 2019 года компания Stremvol Holdings (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр).

Экономика СМНПО
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