На Сумщине повесился военнослужащий

Мужчина 1968 года рождения совершил самоубийство через повешение. По неофициальным данным он злоупотреблял алкогольными напитками. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают причины, которые могли побудить покойного совершить самоубийство, пишет Глухів.інфо.
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