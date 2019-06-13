На Сумщине повесился военнослужащий Ночью с 23 на 24 июля в с. Некрасово на Глуховщине было обнаружено тело военнослужащего.

Мужчина 1968 года рождения совершил самоубийство через повешение. По неофициальным данным он злоупотреблял алкогольными напитками. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают причины, которые могли побудить покойного совершить самоубийство, пишет Глухів.інфо.