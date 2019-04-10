Сумские студенты едут на Европейские игры по единоборствам

В соревнованиях примут участие пятеро студентов-дзюдоистов из Сумщины:
60 кг - Самотуг Кирилл (Сумской государственный университет);
66 кг - Моисей Александр (Глуховский национальный педагогический университет);
73 кг - Хомула Артем (СумГУ);
63 кг - Антипина Анастасия (СумГУ);
78 кг - Чистякова Наталья (СумГУ).
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