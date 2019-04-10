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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55321

Сумские студенты едут на Европейские игры по единоборствам

31 июля в Загребе (Хорватия) начнутся Европейские студенческие игры по единоборствам.

В соревнованиях примут участие пятеро студентов-дзюдоистов из Сумщины:

60 кг - Самотуг Кирилл (Сумской государственный университет);

66 кг - Моисей Александр (Глуховский национальный педагогический университет);

73 кг - Хомула Артем (СумГУ);

63 кг - Антипина Анастасия (СумГУ);

78 кг - Чистякова Наталья (СумГУ).

Спорт Дзюдо
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«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
Кино Космос
10:15—50 грн.

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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