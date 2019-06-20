В центре Сум будут проверять горожан на гепатит С Ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами общественная организация Клуб «Шанс» предлагает сумчанам пройти бесплатный тест на гепатит С и узнать, как уберечь себя от болезни.

26 июля в 16:00 на площади Покровской (около Центрального универмага в Сумах будет работать мобильная амбулатория. Тестирование будут проводить экспресс-тестами, анонимно и совершенно бесплатно, пишет Трибуна.

На месте будут социальные работники общественной организации Клуб «Шанс». Они будут оказывать квалифицированную консультацию и информацию о способах предотвращения и пути преодоления заболевания.

Гепатит не убивает, когда есть своевременное тестирование и доступ к лечению.