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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре Сум будут проверять горожан на гепатит С

Ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами общественная организация Клуб «Шанс» предлагает сумчанам пройти бесплатный тест на гепатит С и узнать, как уберечь себя от болезни.

26 июля в 16:00 на площади Покровской (около Центрального универмага в Сумах будет работать мобильная амбулатория. Тестирование будут проводить экспресс-тестами, анонимно и совершенно бесплатно, пишет Трибуна.

На месте будут социальные работники общественной организации Клуб «Шанс». Они будут оказывать квалифицированную консультацию и информацию о способах предотвращения и пути преодоления заболевания.

Гепатит не убивает, когда есть своевременное тестирование и доступ к лечению.

Общество Гепатит С
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