В Сумах снова ДТП с участием маршрутки: семеро пострадавших

По словам очевидцев, маршрутка столкнулась с легковушкой, а позже врезалась в столб. По словам очевидцев, среди пострадавших малолетний ребенок, пишет sumy.today.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение о ДТП поступило в 11:25. По улице Петропавловской, 93 столкнулся ВАЗ 2107 и маршрутка. В больницу доставлены семеро пострадавших с различными степенями телесных повреждений. Сейчас телесные повреждения устанавливаются. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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