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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06451

В Сумах снова ДТП с участием маршрутки: семеро пострадавших

Сегодня, 25 июля, около 11:10, на улице Петропавловской произошло ДТП.

По словам очевидцев, маршрутка столкнулась с легковушкой, а позже врезалась в столб. По словам очевидцев, среди пострадавших малолетний ребенок, пишет sumy.today.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение о ДТП поступило в 11:25. По улице Петропавловской, 93 столкнулся ВАЗ 2107 и маршрутка. В больницу доставлены семеро пострадавших с различными степенями телесных повреждений. Сейчас телесные повреждения устанавливаются. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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