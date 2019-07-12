В Сумах снова ДТП с участием маршрутки: семеро пострадавших Сегодня, 25 июля, около 11:10, на улице Петропавловской произошло ДТП.

По словам очевидцев, маршрутка столкнулась с легковушкой, а позже врезалась в столб. По словам очевидцев, среди пострадавших малолетний ребенок, пишет sumy.today.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение о ДТП поступило в 11:25. По улице Петропавловской, 93 столкнулся ВАЗ 2107 и маршрутка. В больницу доставлены семеро пострадавших с различными степенями телесных повреждений. Сейчас телесные повреждения устанавливаются. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.