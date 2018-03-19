На Херсонщине массово отравились юные спортсмены с Сумщины

Об этом сообщили в Херсонском областном центре Минздрава Украины.
В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» в курортном поселке Лазурное на берегу Черного моря, массово заболела острым гастроэнтеритом группа из 16 детей, прибывших из Шостки. Юные спортсмены жаловались на рвоту, тошноту, понос, боли в животе, повышение температуры. Из группы 24 июля в районную больницу в Скадовске были госпитализированы 14 детей. В лагере продолжается эпидемиологическое расследование, передает Depo.
Вечером 2 июля недалеко от г. Красноград (106-ый км автомобильной дороги «Красноград - Перещепино») произошла смертельная дорожная авария....
За последние сутки в больницы попали четверо несовершеннолетних жителей области....
На прошлой неделе в пятую горбольницу госпитализированы 3 взрослых больных с отравлениями неизвестным веществом, медикаментами и суррогатами алкоголя.
Один больной...
Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает предпринимателей и потребителей отказаться от приобретения пищевых продуктов изготовленных в Каланчацком и Чаплинском...
Об этом сообщили в горотделе здравоохранения....