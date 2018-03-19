Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23185

На Херсонщине массово отравились юные спортсмены с Сумщины

Дети, которые массово отравились в оздоровительном лагере в Херсонской области, прибыли из Шостки.

Об этом сообщили в Херсонском областном центре Минздрава Украины.

В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» в курортном поселке Лазурное на берегу Черного моря, массово заболела острым гастроэнтеритом группа из 16 детей, прибывших из Шостки. Юные спортсмены жаловались на рвоту, тошноту, понос, боли в животе, повышение температуры. Из группы 24 июля в районную больницу в Скадовске были госпитализированы 14 детей. В лагере продолжается эпидемиологическое расследование, передает Depo.

Общество Отравление детей Херсонщина
view counter

По тематике

На Харьковщине в ДТП погибли супруги из Сум
03.07.2019 13:07

На Харьковщине в ДТП погибли супруги из Сум

Вечером 2 июля недалеко от г. Красноград (106-ый км автомобильной дороги «Красноград - Перещепино») произошла смертельная дорожная авария....

05.02.2019 13:19

На Сумщине подростки отравились алкоголем

За последние сутки в больницы попали четверо несовершеннолетних жителей области....

24.09.2018 09:59

На прошлой неделе отравились пятеро сумчан

На прошлой неделе в пятую горбольницу госпитализированы 3 взрослых больных с отравлениями неизвестным веществом, медикаментами и суррогатами алкоголя.
Один больной...

Сумчан просят воздержаться от употребления херсонских продуктов
10.09.2018 14:52

Сумчан просят воздержаться от употребления херсонских продуктов

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает предпринимателей и потребителей отказаться от приобретения пищевых продуктов изготовленных в Каланчацком и Чаплинском...

19.03.2018 11:04

В Сумах 1,5-годовалый малыш отравился медикаментами

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения....

Новости

В Сумах снова ДТП с участием маршрутки: семеро пострадавших
Сегодня 13:06
В Сумах повысили тарифы на отопление и горячую воду
23.07.2019 11:39
В Сумах снова повысили тарифы на вывоз мусора
23.07.2019 11:27
«Ні» – підробленим лікам: сумчани зможуть перевіряти оригінальність ліків через мобільний додаток
Сегодня 13:46
На Херсонщине массово отравились юные спортсмены с Сумщины
Сегодня 13:23
На Сумщине взорвался баллон с газом: пострадали отец с двумя дочерьми
Сегодня 13:12
За виртуальный мотоцикл роменчанин заплатил 40 тысяч реальных гривен
Сегодня 13:11
Сумчане просят обустроить футбольную площадку с искусственным покрытием возле Чешки
Сегодня 12:29
На Сумщині встановлено заборону на вилов раків
Сегодня 11:52
Сумские работодатели заплатили почти 2,4 млрд грн ЕСВ
Сегодня 11:19
На Сумщине внезапный порыв ветра стал причиной группового несчастного случая
Сегодня 10:46
У Шостці хочуть встановити пам’ятник Грушевському
Сегодня 10:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
Кино Космос
10:15—50 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.