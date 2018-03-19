На Херсонщине массово отравились юные спортсмены с Сумщины Дети, которые массово отравились в оздоровительном лагере в Херсонской области, прибыли из Шостки.

Об этом сообщили в Херсонском областном центре Минздрава Украины.

В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» в курортном поселке Лазурное на берегу Черного моря, массово заболела острым гастроэнтеритом группа из 16 детей, прибывших из Шостки. Юные спортсмены жаловались на рвоту, тошноту, понос, боли в животе, повышение температуры. Из группы 24 июля в районную больницу в Скадовске были госпитализированы 14 детей. В лагере продолжается эпидемиологическое расследование, передает Depo.