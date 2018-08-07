Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские пловцы отличились в Геническе

20 июля в Геническ состоялся Открытый Кубок Херсонской области по плаванию на открытой воде.

Соревнования проходили в акватории Азовского моря. Среди 55 спортсменов, которые приняли участие в этих соревнованиях, были семеро спортсменов КДЮСШ № 1 из г.Сумы.

Четыре наших спортсмена завоевали золотые награды, и двое - заняли второе место.

Радченко Илья (2007 г.р.) - 2000 м. - 1 место.

Теницкий Никита (2006 г.р.) - 2000 м. - 2 место.

Титаренко Ольга (2007 г.р.) - 2000 м. - 1 место

Чередниченко Полина (2007 г.р.) - 2000 м. - 2 место.

Братушка Денис (2005 г.р.) - 3000 м. - 1 место.

Попельнух Назар (2003 г.р.) - 5000 м. - 1 место.

Спорт Плавание
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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