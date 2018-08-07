Сумские пловцы отличились в Геническе 20 июля в Геническ состоялся Открытый Кубок Херсонской области по плаванию на открытой воде.

Соревнования проходили в акватории Азовского моря. Среди 55 спортсменов, которые приняли участие в этих соревнованиях, были семеро спортсменов КДЮСШ № 1 из г.Сумы. Четыре наших спортсмена завоевали золотые награды, и двое - заняли второе место. Радченко Илья (2007 г.р.) - 2000 м. - 1 место. Теницкий Никита (2006 г.р.) - 2000 м. - 2 место. Титаренко Ольга (2007 г.р.) - 2000 м. - 1 место Чередниченко Полина (2007 г.р.) - 2000 м. - 2 место. Братушка Денис (2005 г.р.) - 3000 м. - 1 место. Попельнух Назар (2003 г.р.) - 5000 м. - 1 место.