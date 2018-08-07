Сумские пловцы отличились в Геническе

Соревнования проходили в акватории Азовского моря. Среди 55 спортсменов, которые приняли участие в этих соревнованиях, были семеро спортсменов КДЮСШ № 1 из г.Сумы.
Четыре наших спортсмена завоевали золотые награды, и двое - заняли второе место.
Радченко Илья (2007 г.р.) - 2000 м. - 1 место.
Теницкий Никита (2006 г.р.) - 2000 м. - 2 место.
Титаренко Ольга (2007 г.р.) - 2000 м. - 1 место
Чередниченко Полина (2007 г.р.) - 2000 м. - 2 место.
Братушка Денис (2005 г.р.) - 3000 м. - 1 место.
Попельнух Назар (2003 г.р.) - 5000 м. - 1 место.
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