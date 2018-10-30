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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16296

На Сумщине границу усилили современным комплексом радиоактивного и ядерного контроля «RAPISCAN»

Государственная пограничная служба Украины продолжает принимать меры по совершенствованию и наращиванию составляющих системы предотвращения выявления и пресечения попыток незаконного перемещения через государственную границу Украины радиоактивных веществ и ядерных материалов.

В рамках реализации программы международной технической помощи «Выявление и пресечение ядерной контрабанды», подразделения Госпогранслужбы продолжают получать современные приборы и оборудование.

На участке ответственности Сумского пограничного отряда был введен в эксплуатацию современный высокоэффективный комплекс автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов типа «TSA» «RAPISCAN». Указанный комплекс установлен в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка».

Иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории «LANL» и компаний производителей оборудования «Aecom», «Apogee group», «Rapiscan» провела проверку работоспособности установленного в пункте пропуска через российско-украинскую государственную границу оборудования и после принятия его в эксплуатацию и передала представителям пограничного отряда.

Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных и ядерных материалов через границу.

Право Граница
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