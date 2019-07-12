Россиянин пытался подкупить сумских пограничников

24 июля в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину микроавтобусом марки «Volkswagen» молдавской регистрации в качестве пассажира прибыл гражданин России. При осуществлении мероприятий пограничного контроля россиянин не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины. Чтобы все же попасть в Украину, мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 1000 рублей РФ. Тысячную купюру он вложил в свой паспортный документ.
Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
После проведения работниками полиции следственных действий в отношении 23-летнего иностранца принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке возвращено на территорию РФ.
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