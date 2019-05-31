У Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО У неділю, 25 серпня, з 09:00 по 12:00, у Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО міста Суми.

“Шаную воїнів, біжу за героїв України” – це традиція щорічного вшанування пам’яті полеглих воїнів. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших героїв.