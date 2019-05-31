У Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО

“Шаную воїнів, біжу за героїв України” – це традиція щорічного вшанування пам’яті полеглих воїнів. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших героїв.
13 июля в Сумах прошел 2nd Sumy Night Run 2019....
Мета проекту — створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів АТО, економічна адаптація військовослужбовців після участі у бойових діях на Сході...
Сумчане Иван Вельбой и Александр Даценко в составе сборной Украины стали чемпионами Европы по футболу среди участников боевых действий....
Подписан меморандум о сотрудничестве между министерством по делам ветеранов Украины и Сумской облгосадминистрацией....
Сегодня, 31 мая, в Сумах состоялся Всеукраинский забег на дистанцию 1 миля (1609 м) среди студенческой молодежи....