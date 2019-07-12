В Конотопе сделали перерыв в сессии горсовета из-за статуса мэра

Сегодня, 25 июля, должно было состояться заседание 39-й сессии Конотопского городского совета 7-го созыва. К участию в сессии зарегистрировались 22 депутата. Но было решено объявить перерыв, чтобы получить разъяснения судьи по делу восстановления Артема Семенихина в должности городского головы. Большинством голосов депутатов решено собраться 14 августа на 10:00, пишет Голос Конотопа.
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