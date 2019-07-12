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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57278

В Конотопе сделали перерыв в сессии горсовета из-за статуса мэра

В сессии Конотопского городского совета объявлен перерыв.

Сегодня, 25 июля, должно было состояться заседание 39-й сессии Конотопского городского совета 7-го созыва. К участию в сессии зарегистрировались 22 депутата. Но было решено объявить перерыв, чтобы получить разъяснения судьи по делу восстановления Артема Семенихина в должности городского головы. Большинством голосов депутатов решено собраться 14 августа на 10:00, пишет Голос Конотопа.

Общество Артем Семенихин Конотоп Конотопский горсовет
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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