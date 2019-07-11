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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10199

В Глухове будут встречать святыню

Глуховчан приглашают на ежегодный крестный ход.

Встреча иконы Рождества Пресвятой Богородицы «Пустынно-Глинской» состоится в пятницу, 26 июля.

В 9 утра в Трех-Анастасиевском соборе начнется литургия, которую возглавит архиепископ Конотопский и Глуховский Роман. В 12:00 верующие вместе с духовенством отправятся поздравлять главную святыню Глинской пустыни до перекрестка улиц Киево-Московской и Гоголя. Оттуда образ Матери Божьей пронесут по городу крестным ходом к собору, где состоится молебен. Традиционно в этот день в Глухов приезжает митрополит Лука, который несколько лет был наместником монастыря и стал инициатором возрождения многолюдной ходы, пишет Неделя.

Общество Глухов Икона Крестный ход Святыня
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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