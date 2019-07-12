В сегодняшней аварии с маршруткой в Сумах 10 пострадавших (видео)

Происшествие случилось 25 июля, около 11:20, на улице Петропавловской.
Патрульные быстро прибыли и огородили место ДТП. Предварительно, водитель транспортного средства «Рута», при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107.
Известно, что в больницу на медицинское обследование доставили 3 человек, среди которых 4 месячный ребенок, из легковушки и 7 пассажиров из маршрутного авто «Рута».
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Обстоятельства выясняются.
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