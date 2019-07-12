В сегодняшней аварии с маршруткой в Сумах 10 пострадавших (видео) Десять человек получили телесные повреждения в результате столкновения двух транспортных средств, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.

Происшествие случилось 25 июля, около 11:20, на улице Петропавловской.

Патрульные быстро прибыли и огородили место ДТП. Предварительно, водитель транспортного средства «Рута», при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107.

Известно, что в больницу на медицинское обследование доставили 3 человек, среди которых 4 месячный ребенок, из легковушки и 7 пассажиров из маршрутного авто «Рута».

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Обстоятельства выясняются.