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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52236

В Конотопе выяснение отношений в любовном треугольнике закончилось уголовкой

Выехав по сообщению о семейной ссоре, правоохранители разоблачили молодого человека в незаконном хранении оружия и наркотиков.

Сложные отношения в «любовном треугольнике» пришлось распутывать правоохранителям в Конотопе. Там, около 5 утра в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки ссорятся сожители.

Как выяснили правоохранители, ссоры в этой семье довольно частые, ведь женщина завела романтические отношения с другом сожителя, от чего последний, конечно, был не в восторге, поэтому и выяснял отношения с помощью кулаков. Этим утром между мужчиной и женщиной снова разгорелась ссора. Чтобы успокоить благоверного, женщина позвонила своему новому приятелю, пожаловавшись на сожителя. Тот сразу же бросился на помощь.

Поэтому когда правоохранители прибыли на место происшествия, то застали любовный треугольник в самом разгаре выяснения отношений и эмоционального напряжения. Именно тогда оскорбленный сожитель и намекнул правоохранителям, что у соперника могут быть при себе запрещенные вещи. А поскольку похожую информацию полицейские уже имели из своих источников, то решили проверить ее. Осматривая машину, на которой примчался мужчина, действительно обнаружили на заднем сиденье предметы, похожие на гранату и запал к ней, а также фасовочные пакеты с остатками порошкообразного вещества, внешне похожего на наркотическое средство «амфетамин».

«Все эти «находки» у правонарушителя изъяты и направлены на экспертизу, - комментирует ситуацию и.о. начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка. - А в отношении мужчины следователи открыли уголовное производство сразу по двум статьям: ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины ». В случае доказательства его вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет».

К тому же, несколькими месяцами ранее конотопскими следователями в отношении мужчины уже направлен в суд дело с обвинительным актом по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Граната Конотоп Наркотики
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