Сумские троллейбусы не могут проехать через проспект Лушпы из-за наводнения Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс».

В связи с высоким уровнем воды на проезжей части по пр. М.Лушпы, троллейбусы №5 и №10а, которые курсируют в данном направлении, разворачиваться через депо, без заезда на остановку «ТЦ «Березка», говорится в сообщении.