Сумские троллейбусы не могут проехать через проспект Лушпы из-за наводнения

В связи с высоким уровнем воды на проезжей части по пр. М.Лушпы, троллейбусы №5 и №10а, которые курсируют в данном направлении, разворачиваться через депо, без заезда на остановку «ТЦ «Березка», говорится в сообщении.
Из-за ремонта дорожного покрытия троллейбусы пустят по проспекту Шевченко....
В четверг, 25 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей....
Сегодня, 23 июля, четыре новых троллейбуса выйдут в свои первые рейсы....
В субботу, 20 июля, с 10.00 до 18.00 КП «Дорремстрой» будет проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия по ул....
Несмотря на прогнозы погоды, в Сумах собираются ремонтировать дорогу на Горького....