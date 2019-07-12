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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:02285

Сумские троллейбусы не могут проехать через проспект Лушпы из-за наводнения

Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс».

В связи с высоким уровнем воды на проезжей части по пр. М.Лушпы, троллейбусы №5 и №10а, которые курсируют в данном направлении, разворачиваться через депо, без заезда на остановку «ТЦ «Березка», говорится в сообщении.

Общество Изменение маршрутов Наводнение Троллейбусы
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