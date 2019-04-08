На Сумском море ловят рыбу сетями (видео) В Сумах полиция и рыбоохранный патруль провели рейд на местном водохранилище.

Правоохранителям об установленных в воде Косовщинского водохранилища запрещенных средствах лова сообщили неравнодушные граждане.

Сообщение об этом по спецлинии «102» поступило около 20:30. На указанное место немедленно прибыли сотрудники патрульной полиции и рыбоохранный патруль. В результате проверки были обнаружены и сняты пять сеток. Рыбу, успела попасть в браконьерские ловушки, правоохранители выпустили в водную среду, а изъятые сетки - сданы на склад рыбоохранного патруля.

Полиция призывает всех неравнодушных граждан сообщать о фактах незаконного лова по спецлинии «102» - каждое такое сообщение будет немедленно проверено, а нарушители - привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.