На Сумском море ловят рыбу сетями (видео)

Правоохранителям об установленных в воде Косовщинского водохранилища запрещенных средствах лова сообщили неравнодушные граждане.
Сообщение об этом по спецлинии «102» поступило около 20:30. На указанное место немедленно прибыли сотрудники патрульной полиции и рыбоохранный патруль. В результате проверки были обнаружены и сняты пять сеток. Рыбу, успела попасть в браконьерские ловушки, правоохранители выпустили в водную среду, а изъятые сетки - сданы на склад рыбоохранного патруля.
Полиция призывает всех неравнодушных граждан сообщать о фактах незаконного лова по спецлинии «102» - каждое такое сообщение будет немедленно проверено, а нарушители - привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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