Сумы снова залило (фото, видео, обновляется)

Из-за этого даже сумские троллейбусы отказываются ехать по пр. Лушпы, поэтому практически самый густонаселенный район остался без коммунального транспорта.
Сумчане делятся в соцсетях последствиями ливня.
Напомним: предыдущий ливень прошел в прошлый вторник. Чиновники, похоже, продолжают упорно не замечать проблемы.
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