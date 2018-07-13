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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1387

Сумы снова залило (фото, видео, обновляется)

Сегодняшний ливень снова превратил сумские улицы в водные каналы.

Из-за этого даже сумские троллейбусы отказываются ехать по пр. Лушпы, поэтому практически самый густонаселенный район остался без коммунального транспорта.

Сумчане делятся в соцсетях последствиями ливня.

Напомним: предыдущий ливень прошел в прошлый вторник. Чиновники, похоже, продолжают упорно не замечать проблемы.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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