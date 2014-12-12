В Сумах проверят «АТВ» Национальный совет по телевидению и радиовещанию принял решение о назначении внеплановой выездной проверки ООО «ТРК «АКАДЕМ ТВ».

Основанием стали выявленные при проведении мониторингов признаки нарушений Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку осуществлялась ретрансляция не предусмотренного лицензией программы ООО «Новости 24 часа» (логотип «NEWSONE»). Также было зафиксировано уменьшение доли программ (передач) собственного производства и одновременно трансляция двух логотипов - «ATV» и «NEWSONE», сообщила представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.