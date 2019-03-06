В Верхней Сыроватке сняли голову ОТГ?

Решение принято путем тайного голосования более чем двумя третями голосов депутатов от общего состава совета. За это решение из 26 депутатов проголосовало 20, сообщается в группе в Фейсбуке «Верхня Сироватка».
У начальника отдела организационно-правового обеспечения и управления персоналом Верхнесыроватской ОТГ Светланы Меняйло другая версия событий.
«В Верхней Сыроватке началось настоящее беспредел!
Дирижирует ситуацией - уволенный заместитель сельского головы Андраник Аллахвердян.
Депутаты сельского совета, вопреки всем возможным нормам действующего законодательства, без присутствия головы и секретаря, после закрытия сессии сельским головой, пытаются принимать какие-то непонятные решения.
Это - полное попустительство закона!
Есть установленные процедуры, есть определенные законом основания. В настоящее время нет оснований! Процедура не соблюдена!
Это - не сессия, это максимум депутатское собрание. А вообще это просто невежество и жажда власти некоторых лиц.
Есть хорошее слово на русском языке - беспредел! Именно это и происходит», - написала она в Фейсбуке.
20 июня на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сумской РГА было принято решение о снятии карантина по африканской чуме...
Госэкоинспекцией в Сумской области осуществлен оперативный выезд на место после получения из соцсети Facebook информации для выявления опасных отходов....
В селе под Сумами обнаружили африканскую чуму свиней....
К 8 годам лишения свободы осужден житель Тростянецкого района, который совершил разбойное нападение на 87-летнюю пенсионерку....
Верхнесыроватской объединенной территориальной громадой Сумского района уже выделен земельный участок для строительства малого группового дома для детей-сирот и подготовлена проектно-техническая...