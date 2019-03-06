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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47364

В Верхней Сыроватке сняли голову ОТГ?

Сегодня, 25 июля, полномочия главы Верхнесыроватской ОТГ Аллы Александровой досрочно прекращены по решению сельсовета.

Решение принято путем тайного голосования более чем двумя третями голосов депутатов от общего состава совета. За это решение из 26 депутатов проголосовало 20, сообщается в группе в Фейсбуке «Верхня Сироватка».

У начальника отдела организационно-правового обеспечения и управления персоналом Верхнесыроватской ОТГ Светланы Меняйло другая версия событий.

«В Верхней Сыроватке началось настоящее беспредел!

Дирижирует ситуацией - уволенный заместитель сельского головы Андраник Аллахвердян.

Депутаты сельского совета, вопреки всем возможным нормам действующего законодательства, без присутствия головы и секретаря, после закрытия сессии сельским головой, пытаются принимать какие-то непонятные решения.

Это - полное попустительство закона!

Есть установленные процедуры, есть определенные законом основания. В настоящее время нет оснований! Процедура не соблюдена!

Это - не сессия, это максимум депутатское собрание. А вообще это просто невежество и жажда власти некоторых лиц.

Есть хорошее слово на русском языке - беспредел! Именно это и происходит», - написала она в Фейсбуке.

Общество Алла Александрова Верхняя Сыроватка
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