На Сумщині підбили підсумки військових навчань На території області завершено навчання з територіальної оборони, які проводились під керівництвом офіцерів оперативного командування «Північ» протягом тижня.

Аналіз виконання завдань керівництвом, частинами та підрозділами територіальної оборони Сумської області дозволяє зробити висновок про те, що ступінь відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням значною мірою залежить від того, наскільки повно і правильно враховується вплив зовнішніх та внутрішніх чинників. Значно впливають на ступінь відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням особливості об’єктів, які охороняються, місця виконання завдань та фізико-географічні особливості території області. Особливої уваги заслуговують техногенні небезпечні об’єкти, у разі руйнування яких наслідки можуть бути непередбачуваними та катастрофічними. Таким чином на дії військ (сил) територіальної оборони під час виконання ними завдань впливає велика кількість різних зовнішніх та внутрішніх умов та чинників тому для забезпечення успішного виконання завдань територіальної оборони необхідний багатобічний, комплексний підхід та тісна взаємодія Збройних Сил України, органів державної та місцевої влади, інших силових формувань та міністерств. За підсумками проведення навчань керівництвом оперативного командування «Північ» зроблено висновок про спроможність органів управління до виконання завдань територіальної оборони області танагороджено командуванням ОК «Північ» і військовим комісаром Сумської області учасників навчань за активну участь та професіоналізм при виконанні своїх обов’язків, повідомили в обласному воєнкоматі.