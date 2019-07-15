На Сумщине поймали трех воров

Ими оказались жители Тростянецкого, Лебединского районов и города Ахтырка. Интересовали воров металлические изделия, мобильные телефоны и деньги.
Так, 22-летний житель Лебединского района, находясь в гостях у своей знакомой, покусился на ее мобильный телефон и кошелек с деньгами. Воспользовавшись случаем, когда хозяйка отвлеклась, украл понравившиеся вещи. Полицейские быстро его разоблачили, и вернули владелице ее вещи.
А вот 31-летний ахтырчанин и 28-летний житель Тростянецкого района понесут уголовную ответственность за кражу металлических изделий. Они проникали во двор местных жителей, откуда похищали металлические изделия.
В полиции действия мужчин квалифицировали по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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