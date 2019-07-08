Внимание! Сумка загрязнена фекальными нечистотами

По результатам исследований, проведенных испытательной лабораторией Сумской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, вода в отобранных образцах не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической безопасности.
Так, содержание энтерококков в 1 л воды превышает максимально допустимый уровень в 8,6 раза, содержание лактопозитивних кишечных палочек в 1 л воды превышает максимально допустимый уровень в 4,8 раз.
Результаты исследований свидетельствуют о свежем фекальное загрязнении водоема, которое происходит в большинстве случаев из-за попадания в реку неочищенных стоков.
Результаты лабораторных исследований переданы в соответствующие правоохранительные органы.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области не рекомендует купание, рыболовство и иную хозяйственную деятельность на реке Сумка и ее акватории, сообщает пресс-служба ведомства.
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