Внимание! Сумка загрязнена фекальными нечистотами В связи с подозрением на возможное загрязнение р. Сумка, 16 июля специалистами Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области вблизи моста Харитоненко, расположенного по улице Троицкой (между поворотом с улицы Героев Сумщины и усадьбой Харитоненко), были отобраны образцы воды из указанной водоема.

По результатам исследований, проведенных испытательной лабораторией Сумской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, вода в отобранных образцах не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической безопасности.

Так, содержание энтерококков в 1 л воды превышает максимально допустимый уровень в 8,6 раза, содержание лактопозитивних кишечных палочек в 1 л воды превышает максимально допустимый уровень в 4,8 раз.

Результаты исследований свидетельствуют о свежем фекальное загрязнении водоема, которое происходит в большинстве случаев из-за попадания в реку неочищенных стоков.

Результаты лабораторных исследований переданы в соответствующие правоохранительные органы.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области не рекомендует купание, рыболовство и иную хозяйственную деятельность на реке Сумка и ее акватории, сообщает пресс-служба ведомства.