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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:12293

С Сумщины выдворяют грузинского «криминального авторитета»

Правоохранители Сумщины принудительно возвращают на родину «криминального авторитета».

Гражданин Грузии отбывал многолетнее наказание в пенитенциарных учреждениях за совершенные на территории Украины преступления. Сейчас, чтобы предотвратить его дальнейшую противоправную деятельность, мужчину задержали сразу после освобождения из мест лишения свободы для дальнейшего выдворения за пределы нашего государства.

Задержанный 44-летний гражданин Грузии имеет богатый «послужной» список. Еще в 90-х и в начале 2000-х годов он неоднократно привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием.

Сегодня его освободили из Роменской исправительной колонии, где последние годы он отбывал наказание за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Работниками Отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, управления стратегических расследований ГУНП области, Роменского отдела полиции вместе с представителями территориального подразделения Государственной миграционной службы сразу был задержан и доставлен в суд для избрания меры пресечения и решения его дальнейшей судьбы. По оперативной информации, «криминальные авторитеты» планировали назначить его так называемым «смотрящим» в одном из районов области.

Рассмотрев все доказательства и риски, суд решил поместить мужчину в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, с последующим его принудительным выдворением за пределы территории страны, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Криминальный авторитет
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