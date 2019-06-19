В лесу под Шосткой нашли прошлогодний труп Остатки тела умершего нашел в лесу грибник. По всем признакам, человек умер еще в прошлом году, поэтому установить его личность возможно только по одежде.

О найденных останках человеческого тела в лесу возле села Гуково Шосткинского района в полицию сообщил 50-летний грибник.

На указанное место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. В результате предварительного осмотра правоохранители установили, что тело принадлежало мужчине, приблизительная дата смерти по мнению экспертов - осень 2018 года.

Умерший имел рост 175-180 см, среднего возраста. Был одет в синюю куртку с красными вставками, белую рубашку, черные брюки и серо-белые трусы. На ногах были черные чулки, обут в черные кожаные кроссовки с надписью «Nike».

На установление личности умершего и выяснения обстоятельств его смерти ориентировано все отделы и отделения полиции Сумщины.

Правоохранители призывают всех неравнодушных граждан внимательно просмотреть фотоснимки одежды умершего. Если вы знаете, кому может принадлежать эта одежда, или узнали эту одежду, или вам известна какая-либо информация, которая поможет в установлении личности умершего мужа, просьба сообщить в Шосткинсктй отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам : 099-266-00-69, 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.