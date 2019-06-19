Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:46234

В лесу под Шосткой нашли прошлогодний труп

Остатки тела умершего нашел в лесу грибник. По всем признакам, человек умер еще в прошлом году, поэтому установить его личность возможно только по одежде.

О найденных останках человеческого тела в лесу возле села Гуково Шосткинского района в полицию сообщил 50-летний грибник.

На указанное место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. В результате предварительного осмотра правоохранители установили, что тело принадлежало мужчине, приблизительная дата смерти по мнению экспертов - осень 2018 года.

Умерший имел рост 175-180 см, среднего возраста. Был одет в синюю куртку с красными вставками, белую рубашку, черные брюки и серо-белые трусы. На ногах были черные чулки, обут в черные кожаные кроссовки с надписью «Nike».

На установление личности умершего и выяснения обстоятельств его смерти ориентировано все отделы и отделения полиции Сумщины.

Правоохранители призывают всех неравнодушных граждан внимательно просмотреть фотоснимки одежды умершего. Если вы знаете, кому может принадлежать эта одежда, или узнали эту одежду, или вам известна какая-либо информация, которая поможет в установлении личности умершего мужа, просьба сообщить в Шосткинсктй отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам : 099-266-00-69, 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Труп Шосткинский район
view counter

По тематике

На Сумщине во время уборки зерновых в поле загорелся комбайн
23.07.2019 16:36

На Сумщине во время уборки зерновых в поле загорелся комбайн

Старый частный комбайн «Нива» горел вчера, 22 июля, возле села Тимановка Шосткинского района....

20.07.2019 10:23

На Сумщине будут судить мужчину, который до смерти забил родную тетю

Поссорившись пенсионеркой, 40-летний житель одного из сел Шосткинского района мужчина стал кулаками и палкой доказывать ей свою правоту. От полученных...

18.07.2019 14:00

На Сумщине алкоголик ограбил родную тетю

Мужчина отобрал у старушки 300 гривен. За содеянное ему теперь грозит лишение свободы на срок до 4 лет....

09.07.2019 14:12

На Сумщине повесился 12-летний мальчик

В селе Ображеевка на Шосткинщине свел счеты с жизнью ребенок....

19.06.2019 16:29

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание жилого дома

18 июня в 15:03 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома на...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.