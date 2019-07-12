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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:57208

В Сумах поймали вора, разыскиваемого Интерполом (видео)

Патрульные и работники полиции охраны задержали мужчину, разыскиваемого Интерполом и вероятно причастного к краже с проникновением в жилье.

23 июля, около 3 часов ночи, патрулируя улицу Шевченко, инспекторы увидели двух граждан, которые шли в балаклавах на лицах. Когда патрульное авто приблизилось к ним, мужчины неожиданно бросились наутек. Стражи порядка последовали за ними, однако на требования остановиться неизвестные не реагировали и продолжали бежать.

Указанную информацию полицейские передали всем экипажам полиции. Через несколько минут в пер. 9 Мая, инспекторам патрульной полиции и полицейским полиции охраны удалось задержать одного из беглецов. Им оказался 30-летний сумчанин. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Во время проведения поверхностной проверки у него обнаружили связку ключей, различные инструменты и рацию с наушниками. В дальнейшем, по имеющейся полицейской базе, выяснилось, что мужчина объявлен в международный розыск.

Во время выяснения всех обстоятельств, с заявлением в полицию обратился гражданин, который сообщил, что неизвестные, повредив решетку, проникли в его офис, который находится неподалеку от места, где патрульные увидели данных лиц. По словам заявителя, злоумышленники совершили кражу некоторых вещей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража с проникновением) УК. Продолжаются следственные действия.

Право Кража
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