Сегодня в Сумах троллейбусом на Троицкую не добраться Сегодня, 26 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить ремонтные работы.

В связи с этим участок дороги с 7.30 и до завершения работ по ул. Троицкий будет частично перекрыт, сообщает КП «Электроавтотранс». Коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров по измененным схемам: - троллейбус №4 будет курсировать по маршруту троллейбуса №3; - троллейбус №16 - через пр. Шевченко; - автобусы №58 А и №62 - без изменений.