Сегодня в Сумах троллейбусом на Троицкую не добраться

В связи с этим участок дороги с 7.30 и до завершения работ по ул. Троицкий будет частично перекрыт, сообщает КП «Электроавтотранс».
Коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров по измененным схемам:
- троллейбус №4 будет курсировать по маршруту троллейбуса №3;
- троллейбус №16 - через пр. Шевченко;
- автобусы №58 А и №62 - без изменений.
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