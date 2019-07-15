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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:51395

Сегодня в Сумах троллейбусом на Троицкую не добраться

Сегодня, 26 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить ремонтные работы.

В связи с этим участок дороги с 7.30 и до завершения работ по ул. Троицкий будет частично перекрыт, сообщает КП «Электроавтотранс».

Коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров по измененным схемам:

- троллейбус №4 будет курсировать по маршруту троллейбуса №3;

- троллейбус №16 - через пр. Шевченко;

- автобусы №58 А и №62 - без изменений.

Общество Изменение маршрутов
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