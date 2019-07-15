На Сумщине пограничники задержали двух нарушителей границы В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019» задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможном нарушении границы, пограничный патруль неподалеку от госграницы на окраине населенного пункта Славгород задержал гражданина Украины и гражданка России. Пограничники установили, что указанные граждане незаконно пересекли границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас гражданка России задержана до трех суток для выяснения всех обстоятельств приостановленного правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины на 33-летнюю россиянку и 28-летнего украинца составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.