«Альянс» разгромил «Тростянец-2»

Матч завершился победой «Альянса» 3:0. В первом тайме номинальные гости почувствовали на себе ударную атакующую мощь липоводолинского коллектива. Уже на 16-й минуте матча гол забил Александр Лучик. Во втором тайме были проведены замены, а уже на 57-й минуте Андрей Анцибор точным пасом дал передачу Фариду Сулейману, который в упор «расстрелял» голкипера. На 82-й минуте Станислав Шарай забил третий гол в ворота гостей.
Сезон во второй лиге, к которому продолжает подготовку «Альянс» стартует уже в эту субботу, однако дебютант пропускает первый тур, а во втором будет принимать на поле стадиона «Юбилейный» в Сумах новокаховскую «Энергию». Начало матча в 18.00.
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