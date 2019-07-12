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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46256

«Альянс» разгромил «Тростянец-2»

В среду, 24 июля, в Ахтырке состоялся контрольный поединок, в котором липоводолинский «Альянс» принимал «Тростянец-2».

Матч завершился победой «Альянса» 3:0. В первом тайме номинальные гости почувствовали на себе ударную атакующую мощь липоводолинского коллектива. Уже на 16-й минуте матча гол забил Александр Лучик. Во втором тайме были проведены замены, а уже на 57-й минуте Андрей Анцибор точным пасом дал передачу Фариду Сулейману, который в упор «расстрелял» голкипера. На 82-й минуте Станислав Шарай забил третий гол в ворота гостей.

Сезон во второй лиге, к которому продолжает подготовку «Альянс» стартует уже в эту субботу, однако дебютант пропускает первый тур, а во втором будет принимать на поле стадиона «Юбилейный» в Сумах новокаховскую «Энергию». Начало матча в 18.00.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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