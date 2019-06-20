«FoodCentre-СумДУ» провел первый матч

Соперником «FoodCentre-СумДУ» была команда «Компсервис». Дебютанты Экстра-Лиги сразу же взяли инициативу в свои ноги и с первых минут стали реализовывать свои моменты. Итоговый счёт 10:1 в пользу подопечных Сергея Песоцкого и Владимира Саенко.
«Food Centre-СумДУ» 10:1 «Компсервис»
Голы: Бурдюг, Прощенко (2), Сметаненко, Нагернюк(3), Катеринин(2), Автогол – Билоусов – Колоусов.
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