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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на парковке «Мануфактуры» загорелось авто

25 июля около 20:00 на парковке ТРЦ «Мануфактура» произошло возгорание автомобиля марки «Ауди».

Огонь был укрощенный благодаря помощи неравнодушных граждан. Никто не пострадал. Предварительно возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки. На место происшествия были вызваны пожарные и сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Право Пожар авто
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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