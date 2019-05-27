В Сумах на парковке «Мануфактуры» загорелось авто 25 июля около 20:00 на парковке ТРЦ «Мануфактура» произошло возгорание автомобиля марки «Ауди».

Огонь был укрощенный благодаря помощи неравнодушных граждан. Никто не пострадал. Предварительно возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки. На место происшествия были вызваны пожарные и сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия выясняются.