В Сумах сегодня опять перекроют Горького

Сегодня, 26 июля, с 10:00 до 18:00 будут проводиться ремонтные работы по ул. Горького. Из-за этого троллейбусы №7, №10 А, №15, №15 А и коммунальные автобусы будут осуществлять объезд указанного участка через пр. Шевченко (в обоих направлениях движения), сообщили в КП «Электроавтотранс».
Сегодня, 26 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить ремонтные работы....
Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс»....
Из-за ремонта дорожного покрытия троллейбусы пустят по проспекту Шевченко....
В четверг, 25 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей....
В субботу, 20 июля, с 10.00 до 18.00 КП «Дорремстрой» будет проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия по ул....