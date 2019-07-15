В Сумах сегодня опять перекроют Горького Сегодня, 26 июля, в Сумах движение транспорта по ул. Горького перекроют с 10.00.

Сегодня, 26 июля, с 10:00 до 18:00 будут проводиться ремонтные работы по ул. Горького. Из-за этого троллейбусы №7, №10 А, №15, №15 А и коммунальные автобусы будут осуществлять объезд указанного участка через пр. Шевченко (в обоих направлениях движения), сообщили в КП «Электроавтотранс».