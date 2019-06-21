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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45178

Кролевец и окрестности оставят без газа на целый день

В связи с проведением работ по капитальному ремонту газовых сетей 6 августа с 8-00 до 18-00 будет прекращено распределение природного газа по г. Кролевец и Кролевецкому району.

Сумские газовики просят всех жителей города Кролевец и сел Буйволово, Мутин, Божок, Спасское, Любитово на время ремонтных работ закрыть газовые краны и не пользоваться газовыми приборами.

Внимание! Наличие природного газа в сети в период с 8-00 до 18-00 - не свидетельствует об окончании работ. Это избыточное давление газа в системе, которое позволит возобновить газоснабжение города за считанные часы. В случае несоблюдения требований падение давления газа в сетях приведет к аварийной остановке всех газорегуляторных пунктов города Кролевец и Кролевецкого района. Как результат, восстановление газоснабжения потребителям будет отсрочено на неопределенный срок, сообщает ПАО «Сумыгаз».

Общество Кролевец Отключение газа Сумыгаз
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