В Сумах разыграют кубок города по стритболу

Это будет второй этап чемпионата Сумской области.
Игры пройдут на спортплощадке напротив «Здыбанки» (адрес: пер. Чугуевский, 20). Регистрация с 10.00. Начало игр в 11.00.
Тел. для справок: 066-29448841.
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