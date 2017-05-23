Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05188

В Сумах разыграют кубок города по стритболу

В это воскресенье, 28 июля, состоится кубок г.Сумы по баскетболу 3х3.

Это будет второй этап чемпионата Сумской области.

Игры пройдут на спортплощадке напротив «Здыбанки» (адрес: пер. Чугуевский, 20). Регистрация с 10.00. Начало игр в 11.00.

Тел. для справок: 066-29448841.

Спорт Стритбол
view counter

По тематике

Сумские стритболисты стали вторыми в Харькове
16.06.2019 07:32

Сумские стритболисты стали вторыми в Харькове

15 июня в Харькове проходил USL 3Х3 PRO Tour Kharkiv....

В Сумах соревновались стритболисты
01.06.2019 18:30

В Сумах соревновались стритболисты

Сегодня, 1 июня, в Сумах прошел тур Украинской стритбольной лиги....

В Сумах пройдет 15-ый фестиваль экстрима
01.09.2017 08:06

В Сумах пройдет 15-ый фестиваль экстрима

Зрелищные трюки и фигуры покажут сумские любители экстремальных видов спорта на фестивале «Sumy Extreme Style - 15»....

«Сумы» проиграли «Бомжам» в Полтаве
07.06.2017 15:30

«Сумы» проиграли «Бомжам» в Полтаве

Сумские стритболисты стали вторыми на Полтавщине....

Сумские стритболисты с «серебром» всеукраинского турнира
23.05.2017 14:39

Сумские стритболисты с «серебром» всеукраинского турнира

На выходных в Киеве прошел финальный турнир студенческого кубка по стритболу (баскетбол 3х3)....

Новости

В сегодняшней аварии с маршруткой в Сумах 10 пострадавших (видео)
Вчера 15:37
В Сумах повысили тарифы на отопление и горячую воду
23.07.2019 11:39
В Сумах снова повысили тарифы на вывоз мусора
23.07.2019 11:27
В Сумах цыгане обокрали магазин (видео)
Сегодня 13:43
Экс-губернатор Сумщины купил у своего кума долю предприятия за 2,5 миллиона
Сегодня 13:21
В Сумах разыграют кубок города по стритболу
Сегодня 13:05
Подробности взрыва газа на Сумщине (видео)
Сегодня 12:56
На Сумщине перевернулся КАМАЗ с зерном
Сегодня 12:45
Первые результаты археологического исследования тысячелетнего захоронения возле Могрицы
Сегодня 12:17
В Украине посчитали все голоса на выборах в Верховную Раду
Сегодня 12:02
В больницу Скадовска, где лечат шосткинских детей, отправили врача-инфекциониста и медикаменты
Сегодня 11:42
В Сумском облсовете прошли пертурбации
Сегодня 11:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.