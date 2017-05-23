В Сумах разыграют кубок города по стритболу В это воскресенье, 28 июля, состоится кубок г.Сумы по баскетболу 3х3.

Это будет второй этап чемпионата Сумской области. Игры пройдут на спортплощадке напротив «Здыбанки» (адрес: пер. Чугуевский, 20). Регистрация с 10.00. Начало игр в 11.00. Тел. для справок: 066-29448841.