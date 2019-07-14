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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22171

Сумские легкоатлеты успешно стартовали на чемпионате Украины

25 июля в Луцке стартовал командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

В первый день сумские легкоатлеты завоевали два «золота» и два «серебра» в индивидуальных соревнованиях. Первые места заняли: Игорь Мусиенко в секторе для толкания ядра, его результат – 19,25 м и Олег Свистун в спортивной ходьбе на 5000 м – 20:04,01. Вторые места у эстафетных команд 4х100м: мужской – Андрей Волынец, Ярослав Демченко, Владимир Супрун и Михаил Тютюнников – 41,58 с и женской – Дария Косенко, Евгения Мучарова, Анна Цибульник и Оксана Шкурат – 47,77 с.

Кроме того, чемпионкой в забеге на 100 м с барьерами стала уроженка Сум Анна Плотицына – 12,93 с, в секторе для прыжков в длину первенствовала студентка СумГУ Анна Красуцкая – 6,26 м.

Спорт Легкая атлетика
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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