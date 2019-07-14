Сумские легкоатлеты успешно стартовали на чемпионате Украины 25 июля в Луцке стартовал командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

В первый день сумские легкоатлеты завоевали два «золота» и два «серебра» в индивидуальных соревнованиях. Первые места заняли: Игорь Мусиенко в секторе для толкания ядра, его результат – 19,25 м и Олег Свистун в спортивной ходьбе на 5000 м – 20:04,01. Вторые места у эстафетных команд 4х100м: мужской – Андрей Волынец, Ярослав Демченко, Владимир Супрун и Михаил Тютюнников – 41,58 с и женской – Дария Косенко, Евгения Мучарова, Анна Цибульник и Оксана Шкурат – 47,77 с.

Кроме того, чемпионкой в забеге на 100 м с барьерами стала уроженка Сум Анна Плотицына – 12,93 с, в секторе для прыжков в длину первенствовала студентка СумГУ Анна Красуцкая – 6,26 м.