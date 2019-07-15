В Сумах автомобиль слетел в кювет, водитель скрылся

Об этом пишет 0542.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Автомобиль Opel Astra, следовавший с Василевки в направлении города, на скорости слетел в кювет.
Когда приехали патрульные, на месте происшествия было поврежденное авто и скорая помощь, водители которой видели у авто мужчину, который, заметив скорую, убежал.
«Автомобиль забрали на штрафстоянку. Сейчас идет поиск водителя», - сообщил представитель патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб.
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