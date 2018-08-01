В Сумском облсовете прошли пертурбации

Прекратили деятельность 2 фракции облсовета. «Оппозиционный блок» и БПП «Солидарность». Депутаты группы «Оппозиционного блока» и «Воля народа» создали группу «За жизнь».
БПП «Солидарность» в областном совете будет работать под названием «За Сумщину», пишет UA:СУМИ.
Согласно действующему законодательству Сумской областной совет пополнилась новым депутатом....
Сегодня, 22 января, в день столетия со дня исторического акта о воссоединении Украины, над зданием Сумского областного совета подняли государственный...
Сегодня, 14 декабря, проходит сессия Сумского областного совета....
14 декабря состоится 24-ая сессия Сумского областного совета седьмого созыва....
Об этом соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Владимир Токарь....