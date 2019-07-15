В больницу Скадовска, где лечат шосткинских детей, отправили врача-инфекциониста и медикаменты

Такую новость на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Николай Нога.
Напомним, 24 июля на базе отдыха «Буревестник», расположенной в пос. Лазурном, отравилась дети из нашего города, приехавшие сюда на отдых. Согласно официальным данным, за медицинской помощью обратилось 15 детей и 1 взрослый. Предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция.
«…24.07.19р. вранці поступив дзвінок з бази відпочинку “Буревісник”, Херсонського державного університету, про захворювання 23 шосткинських дітей. Зібрали комісію по прийняттю термінових заходів. Дякую лікарям Тетяні Тупіковій, Олегу Штогріну, Тетяні Гончар, Оксані Шарій за професійну консультацію керівників групи які були з дітьми. До лікування залучені: бригада швидкої допомоги, лікарі місцевої ЦРЛ, керівництво міста Скадовська. Терміново відправлений автобус з медикаментами та лікаре-інфекціоністом, для перевезення дітей.», – сообщил Николай Нога.
о его информации, в настоящее время часть пострадавших находятся на пути к Шостки. 14 детей проходят курс лечения в Скадовской ЦРБ, пишет Шостка.инфо.
Дети, которые массово отравились в оздоровительном лагере в Херсонской области, прибыли из Шостки....
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