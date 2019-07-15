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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02290

В Украине посчитали все голоса на выборах в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

По данным ЦИК, самое большое количество голосов избирателей по Украине набрала политическая партия «Слуга народу» - 43,16% - 6 миллионов 307 тысяч 97 голосов.

Еще в Верховную Раду проходят такие политические партии:

«Оппозиционная платформа – За життя» - 13,05% - 1 миллион 908 тысяч 87 голосов;

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 8.18% - 1 миллион 196 тысяч 258 голосов;

«Європейська солідарність» - 8.10% - 1 миллион 184 тысячи 475 голосов;

«Голос» - 5.82% - 851 тысяч 669 голосов.

Другие партии не смогли преодолеть 5-процентный проходной барьер.

Окончательные результаты внеочередных парламентских выборов будут объявлены ЦИК после того, как будут приняты все бумажные протоколы с мокрыми печатями.

Кроме того, известно, что по мажоритарным округам «Слуга народа» провела в парламент 130 человек, «Оппозиционная платформа – За життя» - 6, «Голос» - 3, «Батьківщина» и «Європейська солідарність» - по 2, остальные партии – 10, самовыдвиженцы – 46.

Политика Выборы 2019
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