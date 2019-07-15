В Украине посчитали все голоса на выборах в Верховную Раду

По данным ЦИК, самое большое количество голосов избирателей по Украине набрала политическая партия «Слуга народу» - 43,16% - 6 миллионов 307 тысяч 97 голосов.
Еще в Верховную Раду проходят такие политические партии:
«Оппозиционная платформа – За життя» - 13,05% - 1 миллион 908 тысяч 87 голосов;
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 8.18% - 1 миллион 196 тысяч 258 голосов;
«Європейська солідарність» - 8.10% - 1 миллион 184 тысячи 475 голосов;
«Голос» - 5.82% - 851 тысяч 669 голосов.
Другие партии не смогли преодолеть 5-процентный проходной барьер.
Окончательные результаты внеочередных парламентских выборов будут объявлены ЦИК после того, как будут приняты все бумажные протоколы с мокрыми печатями.
Кроме того, известно, что по мажоритарным округам «Слуга народа» провела в парламент 130 человек, «Оппозиционная платформа – За життя» - 6, «Голос» - 3, «Батьківщина» и «Європейська солідарність» - по 2, остальные партии – 10, самовыдвиженцы – 46.
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