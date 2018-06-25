Первые результаты археологического исследования тысячелетнего захоронения возле Могрицы В июне на склоне старого карьера около с. Могрица Сумского района было обнаружено полуразрушенное женское захоронение.

Его исследование провела сотрудница Сумского областного краеведческого музея - заведующая сектором археологии Лариса Белинская (при содействии участников Всеукраинского ленд-арт симпозиума «Пространство Покордоння» Г. Гидоры, В. Кохана и Ю. Вишнякова).

Установлено, что захоронение было совершено в яме и имело западную ориентацию, присущую христианскому обряду. Наряду с останками умершей найдены украшения - височные кольца и бусы. Находка датируется полесско-древнерусским временем и может быть связана с расположенными неподалеку памятниками археологии - городищем Могрица и поселком IX-XIII вв.

Антропологические материалы были переданы в Институт археологии НАН Украины. Согласно первым результатам исследований, проводимых сотрудником отдела биоархеологии ИА НАНУ Юрием Долженко, погребенная была женщиной 30-40 лет, крепкого телосложения; хорошо сохранившийся череп имеет черты, несколько нехарактерные для славян.

Изучение украшений и погребального обряда показало, что, скорее всего, женщина была переселенка с Правобережья. Она могла быть представительницей одной из волн колонистов - многоэтнического населения, которое появилось на землях северян в пограничной зоне Руси в результате государственнической политики киевских князей.

Захоронение было осуществлено около середины XI в. Исследования продолжаются, а их результаты будут опубликованы в профессиональных изданиях, сообщает сайт музея.