Первые результаты археологического исследования тысячелетнего захоронения возле Могрицы

Его исследование провела сотрудница Сумского областного краеведческого музея - заведующая сектором археологии Лариса Белинская (при содействии участников Всеукраинского ленд-арт симпозиума «Пространство Покордоння» Г. Гидоры, В. Кохана и Ю. Вишнякова).
Установлено, что захоронение было совершено в яме и имело западную ориентацию, присущую христианскому обряду. Наряду с останками умершей найдены украшения - височные кольца и бусы. Находка датируется полесско-древнерусским временем и может быть связана с расположенными неподалеку памятниками археологии - городищем Могрица и поселком IX-XIII вв.
Антропологические материалы были переданы в Институт археологии НАН Украины. Согласно первым результатам исследований, проводимых сотрудником отдела биоархеологии ИА НАНУ Юрием Долженко, погребенная была женщиной 30-40 лет, крепкого телосложения; хорошо сохранившийся череп имеет черты, несколько нехарактерные для славян.
Изучение украшений и погребального обряда показало, что, скорее всего, женщина была переселенка с Правобережья. Она могла быть представительницей одной из волн колонистов - многоэтнического населения, которое появилось на землях северян в пограничной зоне Руси в результате государственнической политики киевских князей.
Захоронение было осуществлено около середины XI в. Исследования продолжаются, а их результаты будут опубликованы в профессиональных изданиях, сообщает сайт музея.
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