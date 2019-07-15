На Сумщине перевернулся КАМАЗ с зерном

КАМАЗ одного из предприятий Шостки двигался в сторону Кролевца. При повороте на перекрестке улиц Садовая – Николая Терещенко на прицепе КАМАЗА оборвалась задняя ось, как следствие – грузовик с прицепом, груженый зерном, перевернулся. Об этом сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик. К счастью, никто не пострадал. Поднимать грузовик помогали спасатели.
В отношении водителя КАМАЗА полиция составила административный протокол по ст. 124 КУоАП, ему придется отвечать за совершение ДТП, пишет Шостка.инфо.
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