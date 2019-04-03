Подробности взрыва газа на Сумщине (видео) На Сумщине произошел взрыв газа: пострадал отец с двумя дочерьми.

Это произошло в селе Сагаревка Бурынского в частном доме, говорится в сюжете ТСН.

В кухне перед этим отец установил газовый баллон. Девушки услышали запах газа и сообщили отцу. Тот проветрил помещения, а затем зажег конфорку. Только она загорелась, - раздался взрыв. В доме повылетали окна, треснула стена. Мужчина получил 80% ожогов тела, он в тяжелом состоянии. 14- и 16-летняя девушки пострадали меньше, потому что при взрыве были на улице. Еще одна 8-летняя дочь только испугалась, так как находилась в дальней комнате. Мать находится на заработках в Европе, сейчас срочно возвращается домой.