Подробности взрыва газа на Сумщине (видео)

Это произошло в селе Сагаревка Бурынского в частном доме, говорится в сюжете ТСН.
В кухне перед этим отец установил газовый баллон. Девушки услышали запах газа и сообщили отцу. Тот проветрил помещения, а затем зажег конфорку. Только она загорелась, - раздался взрыв. В доме повылетали окна, треснула стена. Мужчина получил 80% ожогов тела, он в тяжелом состоянии. 14- и 16-летняя девушки пострадали меньше, потому что при взрыве были на улице. Еще одна 8-летняя дочь только испугалась, так как находилась в дальней комнате. Мать находится на заработках в Европе, сейчас срочно возвращается домой.
Почувствовав запах газа в помещении, мужчина решил проверить герметичность подключения шланга к баллону, зажигая зажигалку, - в итоге произошел взрыв....
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