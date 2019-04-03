Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56335

Подробности взрыва газа на Сумщине (видео)

На Сумщине произошел взрыв газа: пострадал отец с двумя дочерьми.

Это произошло в селе Сагаревка Бурынского в частном доме, говорится в сюжете ТСН.

В кухне перед этим отец установил газовый баллон. Девушки услышали запах газа и сообщили отцу. Тот проветрил помещения, а затем зажег конфорку. Только она загорелась, - раздался взрыв. В доме повылетали окна, треснула стена. Мужчина получил 80% ожогов тела, он в тяжелом состоянии. 14- и 16-летняя девушки пострадали меньше, потому что при взрыве были на улице. Еще одна 8-летняя дочь только испугалась, так как находилась в дальней комнате. Мать находится на заработках в Европе, сейчас срочно возвращается домой.

Право Бурынский район Взрыв газа
view counter

По тематике

Вчера 13:12

На Сумщине взорвался баллон с газом: пострадали отец с двумя дочерьми

Почувствовав запах газа в помещении, мужчина решил проверить герметичность подключения шланга к баллону, зажигая зажигалку, - в итоге произошел взрыв....

На Сумщине сгорело поле
21.07.2019 17:54

На Сумщине сгорело поле

На Сумщине полиция выясняет причины и обстоятельства возникновения полевого пожара....

03.07.2019 12:49

На Сумщине будут судить предпринимателя, который завладел более 500 тыс. грн бюджетных средств

Прокуратурой Сумской области по материалам Управления защиты экономики в Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении...

На Сумщине конфликт между двумя родственниками закончился убийством
13.06.2019 16:23

На Сумщине конфликт между двумя родственниками закончился убийством

Работники Бурынского отделения полиции выяснили: ссора возникла из-за спиртного....

03.04.2019 16:40

Житель Сумщины попал в аварию на «семерке»

В Бурынском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет....

Новости

В сегодняшней аварии с маршруткой в Сумах 10 пострадавших (видео)
Вчера 15:37
В Сумах повысили тарифы на отопление и горячую воду
23.07.2019 11:39
В Сумах снова повысили тарифы на вывоз мусора
23.07.2019 11:27
В Сумах цыгане обокрали магазин (видео)
Сегодня 13:43
Экс-губернатор Сумщины купил у своего кума долю предприятия за 2,5 миллиона
Сегодня 13:21
В Сумах разыграют кубок города по стритболу
Сегодня 13:05
Подробности взрыва газа на Сумщине (видео)
Сегодня 12:56
На Сумщине перевернулся КАМАЗ с зерном
Сегодня 12:45
Первые результаты археологического исследования тысячелетнего захоронения возле Могрицы
Сегодня 12:17
В Украине посчитали все голоса на выборах в Верховную Раду
Сегодня 12:02
В больницу Скадовска, где лечат шосткинских детей, отправили врача-инфекциониста и медикаменты
Сегодня 11:42
В Сумском облсовете прошли пертурбации
Сегодня 11:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.