Экс-губернатор Сумщины купил у своего кума долю предприятия за 2,5 миллиона Юрий Чмырь 25 июля подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Согласно нему, депутат Сумского облсовета получил 25% от общего капитала ООО «Хемикал Инвест Лимитед» на сумму 2 миллиона 550 тыс. гривен. Приобрел его у своего кума, экс-депутата Сумского облсовета Сергея Пуда. Последний ранее был парламентским помощником Чмыря, а также нардепа Виталия Хомутынника, пишет sumy.today.

Основным видом деятельности этого предприятия является производство других изделий из пластмасс.

Напомним: Юрий Чмырь был дважды депутатом Верховной Рады, возглавлял Сумскую ОГА с апреля 2010 по декабрь 2013 года, затем был заместителем главы Администрации Януковича. В 2015-м был избран депутатом Сумского областного совета от партии «Возрождение». В этом году баллотировался в Верховную Раду, но занял в Сумах только второе место.

Сейчас Юрий Чмырь является обвиняемым в декларировании недостоверных данных. Его судят в Печерском районном суде Киева. Подготовительное судебное заседание должны были провести еще в 2018 году. До этого времени его откладывают по разным причинам. На прошлое судебное заседание, которое было назначено на 10 июля, не явились ни сам обвиняемый, ни его защита, ни сторона обвинения. Следующее судебное заседание назначено на 27 ноября.