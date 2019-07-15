В поисках денег глуховчанка «нашла» уголовное производство Соблазнилась 50-летняя жительница Глуховского района на деньги своего знакомого, которому время от времени помогала по хозяйству.

В полицию Глухова с заявлением о краже из дома обратился 45-летний житель райцентра. Мужчина рассказал: из тайника в доме исчезли 1300 гривен. И поделился подозрениями в отношении личности вора - к нему время от времени приезжала из района женщина, чтобы помочь по хозяйству. Она знала, где находились ключи от входной двери, и где владелец дома хранит свои сбережения. Поэтому вполне возможно, что она в его отсутствие приезжала и украла часть денег, поскольку в тайнике еще оставалась определенная сумма.

Работники полиции разыскали помощницу и опросили. Во время беседы 50-летняя женщина своей причастности к исчезновению денег не отрицала. Пояснила: на кражу решилась, потому что очень нужны были деньги. Часть из них она потратила на продукты питания, а 600 гривен, которые оставались у нее, полицейские изъяли и вернули заявителю.

Действия «работницы» следователи квалифицировали как кражу, и открыли по ч.3 ст.185 УК уголовное производство. Чужие деньги могут стоить женщине наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Впрочем, последнюю «точку» в этом деле вскоре поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.