В субботу собираются укладывать асфальт на Покровской Площади

Причина: укладка асфальта на проезжей части вдоль Покровского пл. (в районе остановки «Ун-г Киев» (рядом с «МакДональдсом»), сообщает КП «Электроавтотранс».
Сегодня, 26 июля, в Сумах движение транспорта по ул. Горького перекроют с 10.00....
Из-за ремонта дорожного покрытия троллейбусы пустят по проспекту Шевченко....
В субботу, 20 июля, с 10.00 до 18.00 КП «Дорремстрой» будет проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия по ул....
В пер. Терезова от Кооперативной до Воскресенской после очередного ливня образовались огромные ямы....
Несмотря на прогнозы погоды, в Сумах собираются ремонтировать дорогу на Горького....