В субботу собираются укладывать асфальт на Покровской Площади В субботу, 27 июля с 9:00 до 18:00 коммунальный транспорт будет курсировать с отклонениями от графиков движения.

Причина: укладка асфальта на проезжей части вдоль Покровского пл. (в районе остановки «Ун-г Киев» (рядом с «МакДональдсом»), сообщает КП «Электроавтотранс».