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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44181

На Сумщине продолжат оптимизировать школы

В ходе совещания с руководителями городов, районов, ОТГ под председательством временно исполняющего обязанности главы облгосадминистрации Ирины Купрейчик поднимались вопросы неэффективного использования бюджетных средств и необеспеченности по заработной плате педагогических работников, повышение качества обучения в сельской местности.

По словам директора областного Департамента образования и науки Виктории Гробовой, на сегодня сеть заведений общего среднего образования в Сумской области неэффективна и требует дальнейшей оптимизации. Так из 432 учебных заведений области 140 школ являются малочисленными (32,4%).

Уровень загруженности заведений общего среднего образования на Сумщине составляет лишь 50%. Самый низкий уровень загруженности в школах Бурынского (19,4%), Глуховского (20,9%), Кролевецкого (16,7%), Ахтырского (17,9%) районов, Березовской (17,4%), Шалыгинской (20,8%) ОТГ Глуховского района, Новослободской ОТГ Путивльского района (17,8%).

Поскольку треть заведений общего среднего образования являются малочисленными, стоимость содержания одного ученика превышает в отдельных заведениях нормативные показатели вдвое и даже больше. Фактическая средняя стоимость содержания одного ученика в Сумской в 2018 году составила 22,5 тыс. гривен (в 2017 - 18,2 тыс. гривен): в районах - 36,5 тыс. гривен, в ОТГ - 32,9 тыс. гривен, в городах - 16,2 тыс. гривен.

Самая высокая стоимость содержания 1 ученика в 2018 году была в Бурынском (48,2 тыс. гривен), Краснопольском (44,8 тыс. гривен), Кролевецком (44,3 тыс. гривен), Ахтырском (46,3 тыс. гривен), Роменском (41,3 тыс. гривен), Тростянецком (40,6 тыс. гривен) районах, Николаевской ОТГ Сумского района (42,5 тыс. гривен), Николаевской ОТГ Белопольского района (40,1 тыс. гривен), Шалыгинской ОТГ Глуховского района (40,5 тыс. гривен), Хотинский ОТГ Сумского района (43,7 тыс. гривен), Вильшанской ОТГ Недригайловского района (44 тыс. гривен), Чернетчинской ОТГ Ахтырского района (41,1 тыс. гривен).

Все это является факторами неэффективного использования бюджетных средств на местах, что приводит к необеспеченности по заработной плате педагогических работников в отдельных районах области, низкой подготовки к внешнему независимому оцениванию учащихся малокомплектных школ, снижает конкурентную способность такого ребенка.

Несмотря на это, главам местного самоуправления необходимо повысить эффективность использования средств образовательной субвенции, приблизить фактическую наполняемость классов к расчетному значению, в том числе, путем проведения оптимизации сети малокомплектных и малочисленных школ на своих территориях, сообщает сайт ОГА.

Общество Образование Оптимизация школ
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