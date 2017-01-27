На Сумщине сбежала нотариус, завладевшая 8,5 га земли и квартирой На Сумщине разоблачили государственного нотариуса, которая преступным путем завладела тремя земельными участками и одной квартирой.

Установлено, что в 2018 году государственный нотариус Ахтырской городской нотариальной конторы Министерства юстиции Украины незаконно переоформил на своих знакомых три земельных участка. В частности, указанный нотариус подыскала три пая, которые после смерти собственников не были переоформлены наследниками, поэтому считались за Олешнянским и Вязовским сельскими советами. После чего внесла в соответствующие государственные реестры данные о якобы наличии завещаний от умерших на имя своих знакомых (без их ведома) и переоформила на них три земельных участка общей площадью более 8,5 га. В дальнейшем указанные паи нотариус продала фермерам, получив за них почти четверть миллиона грн.

Кроме того, в апреле 2018 года указанный нотариус узнала, что в г. Сумы по ул. Героев Крут есть квартира, в которой никто не проживает, поскольку владелец умер в декабре 2017 года, при этом у него нет наследников, которые вступили бы в наследство. Воспользовавшись полученной информацией, нотариус оформила и показала договор купли-продажи квартиры, на основании которого право собственности на указанное недвижимое имущество перешло к ее знакомому.

Таким образом, государственный нотариус, злоупотребляя своими полномочиями, преступным путем завладела тремя земельными участками на территории Ахтырского района площадью более 8,5 га и одной квартирой в г. Сумы.

Государственному нотариусу Ахтырской городской нотариальной конторы 25 июля 2019 года сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 4 ст. 358 (составление и использование нотариусом заведомо поддельных официальных документов), ч. 1и ч. 3 ст. 362 (несанкционированное изменение информации), ч. 3 ст. 365-2, а также ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 365-2 (пособничество и злоупотребления своими полномочиями) УК Украины. Поскольку женщина скрывается от правоохранительных органов, то решается вопрос об объявлении ее в розыск. За содеянное подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Досудебное следствие продолжается, устанавливается степень вины сообщников нотариуса, после чего их действиям тоже будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.