В Сумах городские власти не смогли оправдаться за повышение тарифов Сегодня, 26 июля, у мэра Сум собирали пресс-конференцию, на которой обещали рассказать о причинах повышения тарифов на вывоз мусора, горячую воду и отопление.

За 5 минут до начала пресс-конференции вместо мэра Сум Александра Лысенко появился его зам Степан Пак, который попросил его подождать несколько минут. Прошло полчаса, никто к журналистам так и не вышел. В пресс-службе мэрии объяснили это тем, что мэра и его замов вызвали на срочное совещание, о теме которого, правда, умолчали.