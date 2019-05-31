В Сумах городские власти не смогли оправдаться за повышение тарифов

За 5 минут до начала пресс-конференции вместо мэра Сум Александра Лысенко появился его зам Степан Пак, который попросил его подождать несколько минут. Прошло полчаса, никто к журналистам так и не вышел. В пресс-службе мэрии объяснили это тем, что мэра и его замов вызвали на срочное совещание, о теме которого, правда, умолчали.
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