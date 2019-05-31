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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:20170

В Сумах городские власти не смогли оправдаться за повышение тарифов

Сегодня, 26 июля, у мэра Сум собирали пресс-конференцию, на которой обещали рассказать о причинах повышения тарифов на вывоз мусора, горячую воду и отопление.

За 5 минут до начала пресс-конференции вместо мэра Сум Александра Лысенко появился его зам Степан Пак, который попросил его подождать несколько минут. Прошло полчаса, никто к журналистам так и не вышел. В пресс-службе мэрии объяснили это тем, что мэра и его замов вызвали на срочное совещание, о теме которого, правда, умолчали.

Политика Тарифы Чиновники
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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