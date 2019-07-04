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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04359

Сумчан приглашают на чемпионат по пляжному волейболу

3-4 августа в городском парке им. Кожедуба на Студенческом пляже состоится Открытый чемпионат ОО «Сумской областной организации ВФСО «Украина» по пляжному волейболу среди команд учащихся ДЮСШ, областных комитетов профсоюза, КФК, спортклубов предприятий и организаций.

Начало соревнований 3 августа в 16.00, мандатная комиссия 3 августа с 15.00-16.00 часов.

Гл. судья соревнований Самодай В.И., конт.тел. 0506158398.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Спорт Пляжный волейбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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